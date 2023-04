Alex Barcello ontbolstert volledig bij Filou Oostende: “De groep bulkt van het talent”

Livios Van zonnepane­len over omvormer tot draagstruc­tuur: na hoeveel jaren dien je je installa­tie te vervangen?

De vraag naar zonnepanelen is en blijft hoog. Maar wat is de levensduur van een installatie? Hoe kun je rendementsverlies detecteren? En ook belangrijk: hoelang blijven de omvormer en andere elementen dienstdoen? Bouwsite Livios vroeg het aan Alex Polfliet van Zero Emission Solutions, een studie- en consultancybureau voor duurzame energie en energie-efficiëntie.