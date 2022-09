Alessio Staelens (SK Deinze): “Op andere manier meer présence in de box van de tegenstander krijgen”

“De voorbije twee seizoenen was RWDM niet de gemakkelijkste tegenstander”, weet Alessio Staelens (28). “Het is een stugge ploeg, hard in de duels, maar ook met voldoende voetballende kwaliteiten bij de spitsen en de middenvelders. Ook zij hebben veel nieuwe spelers. Youssef Challouk is één van hen. Of hij zondagavond aan de aftrap komt weet ik niet, maar hij krijgt zeker speelminuten. Het wordt voor ons een moeilijke wedstrijd. Wij doen het ook met een heel nieuwe ploeg. De nieuwkomers hebben veel kwaliteiten, maar letsels houden sommigen nog wat tegen. Normaal, want de meesten onder hen speelden de voorbije jaren niet veel.”

Vijf op twaalf

Wat extra druk

“Er is een beetje extra druk”, geeft Staelens toe. “Het is een thuismatch. Die probeer je altijd te winnen. Vorige zaterdag speelden we de eerste dertig minuten fantastisch, hadden we 0-2 of 0-3 kunnen voor staan. Dat deden we niet. Bij hun eerste grote kans stelde Lierse Kempenzonen gelijk. Net voor de rust kregen we een strafschop tegen. Dat was zuur. Na de pauze hebben wij veel te weinig kunnen creëren. We hadden veel te weinig présence in de box van de thuisploeg. Door letsels en door niet-speelgerechtigde spelers hadden we amper aanvallende spelers op de bank. Om in de zestien van de tegenstander présence te hebben gaan we het anders moeten doen. Onze nummers 8 en 10 moeten daar meer present zijn, flanken moeten eventueel naar binnen komen.”