Alessio Staelens (SK Deinze): “Nog altijd liever op middenveld, maar onder Grosjean mag ik als rechtsachter weer offensiever spelen”

Basisprincipes

Dan leek het erop alsof Staelens niet over de middellijn mocht. Met andere woorden: Grosjean veranderde heel wat dingen ten goede. Het leverde SK Deinze dertien op vijftien op. “Fantastische resultaten de voorbije maand”, weet Staelens. “We wisten wel dat we konden voetballen. Trainer Grosjean heeft er ook de spirit in gekregen. Voor ons was dat misschien zelfs het belangrijkste. En puur tactisch groeiden we weer naar de basisprincipes.”

Beetje schrik?

“Neen, op revanche zijn we niet uit”, beweert Staelens. “Het is wel een match die een beetje leeft want het is een Oost-Vlaamse derby. Beveren staat op de tweede plaats. Ik vermoed dat zij zondagavond zullen uitgaan van eigen sterkte. Voor een ploeg die tweede staat, lijkt me dat logisch. Maar misschien zullen ze, na onze dertien op vijftien, toch een beetje schrik hebben. Aan hun systeem zullen ze wellicht niet veel veranderen. Toch denk ik dat winnen tegen Beveren niet onmogelijk is. Daar hebben we geen slechte match gespeeld.”