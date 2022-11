Alessio Staelens (SK Deinze) na nul-nul bij Jong Genk: “Twee kansen voor Genk, één hele grote voor ons”

Grosjean koos voor de elf die in Virton met 0-1 wonnen. Na amper 22 minuten moest de Deinse trainer al wijzigen. Kapitein Gaëtan Hendrickx liep een letsel aan de knie op, Achraf El Bouchataoui viel in. De eerste 45 minuten waren de bezoekers de gevaarlijkste ploeg. Thuisdoelman Leysen wist raad met een schot van De Belder en een plaatsbal van Carcela. Op een schuiver van De Ridder was hij geklopt, maar de paal bracht redding. Deinze-keeper Miras zweefde vijf minuten voor de pauze een schot van Godts in corner. Meteen na de rust werd Jong Genk, hekkensluiter in de Challenger Pro League, de betere ploeg. Miras pakte uit met een knappe reflex op een kopbal van Rommens. De Spanjaard ging ook nog eens goed in de voeten van de aanvoerder van Jong Genk. De beste kans van de tweede helft viel vijf minuten voor tijd en was voor de bezoekers. Na een actie van invaller De Camargo kon Van Landschoot afdrukken. Leysen weerde af. Zodat de beginscore op het bord bleef.

Clean sheet

“Al bij al een terecht resultaat”, vond rechtsachter Alessio Staelens. “Dit was een gesloten wedstrijd, niet veel kansen. Twee voor Genk, één hele grote voor ons, denk ik. Met iets meer scherpte voorin hadden we misschien de drie punten kunnen pakken. Tijdens de rust vroeg onze trainer om voor iets meer diepgang te zorgen. In de derde zone van het veld waren we te slordig. Langs de andere kant, de mentaliteit zit goed, we hielden de nul, dat is positief.”

Dubbel gevoel

Ook trainer Marc Grosjean – onder hem is SK Deinze vier matchen (drie in de competitie, één in de Beker van België) op rij ongeslagen, onder meer dankzij drie clean sheets – vond de nul-nul logisch. “Maar ik heb er ook een dubbel gevoel bij”, gaf hij toe. “We hadden op bepaalde momenten de indruk dat we hadden kunnen winnen. Ik probeer objectief te blijven. We hadden ook op achterstand kunnen komen.”