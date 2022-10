Alessio Da Cruz (KVM) heeft eerste doelpunt beet voor Malinwa: “Hopelijk ben ik nu los”

De overwinning tegen Standard vroeg om bevestiging tegen Eupen. Een 0-1-achterstand na een kwartier is dan niet meteen het ideale scenario. “Toen we dat doelpunt slikten, heb ik nooit het gevoel gehad dat de wedstrijd verloren was. Ik maakte me geen zorgen dat we nog konden winnen”, vertelde Da Cruz. Gesteund door het thuispubliek ging Malinwa erop en erover. “Ze waren indrukwekkend, net als tegen Standard. Elke ploeg die hier op bezoek komt, weet dat ze een lastige avond tegemoet gaat. Ik hoop dat de fans ons blijven steunen en wij hen kunnen belonen met punten.”

Wisselvallig. Zo kunnen we de eerste tien wedstrijden van Da Cruz in Mechelen-shirt omschrijven. Na enkele flitsen in de voorbereiding volgde er een spierblessure in het begin van het seizoen. Een rode kaart tegen OH Leuven leverde hem twee speeldag schorsing op. Tegen Standard en Eupen liet Da Cruz dan weer zien waarom hij van goudwaarde kan zijn voor dit Mechelen. “Ik begin mijn ploegmaats steeds beter te begrijpen en omgekeerd. Dat zie je terug op het veld. Mijn eerste doelpunt heeft een tijdje op zich laten wachten. Maar van druk op mijn schouders heb ik nooit last gehad. In de voorgaande wedstrijden ben ik niet vaak in scoringspositie gekomen. Natuurlijk hoop ik nu ‘los’ te zijn en dat ik een vervolg kan breien aan deze prestatie.”

Op het uur haalde Defour Da Cruz naar de kant. Niet om fysieke redenen bij de doelpuntenmaker. “Geen idee waarom ik naar de kant werd gehaald. Dat is de keuze van de coach, ik moet me daarbij neerleggen. De drie punten zijn het belangrijkste.”

Da Cruz kende Buijs nog van zijn periode bij Groningen. Mede door de Nederlandse oefenmeester tekende de aanvaller deze mercato voor Malinwa. Nu is Defour zijn coach. “De grote veranderingen? Dat we twee keer hebben gewonnen. We ogen wat feller. Al was motivatie nooit een issue onder Danny (Buijs, red.) Alleen liep het toen wat minder.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League