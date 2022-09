Alessio Da Cruz (KV Mechelen ) na ruim een jaar herenigd met Danny Buijs: “We weten wat we aan elkaar hebben”

Twee maanden is hij intussen in België. Da Cruz is nog maar 25, maar heeft er al een hobbelig parcours opzitten. Parma haalde hem in 2018 voor bijna 3,5 miljoen euro bij Novara. Na vier seizoenen en zes uitleenbeurten bij onder meer Sheffield Wednesday en Groningen liet de Italiaanse club de Nederlander met Kaapverdische roots transfervrij vertrekken richting KV Mechelen. “Terwijl er in Nederland of België definitief afscheid wordt genomen van een speler als er geen perspectief is op speelminuten, is het in Italië gebruikelijk om veelvuldig uitgeleend te worden”, aldus Da Cruz. “Meerdere spelers krijgen ermee te maken. Al ben ik nu blij dat ik ergens vast onder contract lig. Dat geeft stabiliteit en zorgt voor rust in het hoofd. Als je wat jonger bent, ben je daar minder mee bezig. Nu vond ik dat wel nodig. Gelukkig werkte Parma eens mee.” Enkele jaren terug stond Da Cruz al eens op het verlanglijstje van Malinwa. “Mijn zaakwaarnemer had toen contact met Tom (Caluwé, red.), maar een overstap is er toen niet gekomen.”