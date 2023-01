Alessio Da Cruz en KV Mechelen trekken met vertrouwen naar de Gaverbeek: "Gaan vol voor de winst”

De eerste horde die de troepen van Defour in januari moeten nemen is Zulte Waregem. Met een eventuele zege kan de bonus op Essevee uitgebreid worden naar twaalf punten. Malinwa heeft nog drie eenheden tegoed van de stopgezette partij in Charleroi. “We gaan vol voor de winst”, steekt Da Cruz van wal. “Dan kijken we opnieuw naar boven, wat ons doel is. Als we verliezen, waar ik overigens niet vanuit ga, moeten we weer naar beneden kijken. Het wordt een pittig duel, maar ik heb alle vertrouwen in een goede afloop. We hebben een betere kern dan Zulte, denk ik.”

“Danny (Buijs, red.) en ik weten wat we aan elkaar hebben”, zei de Kaapverdiër in een eerder interview met deze krant midden september. Een maand later werd de Nederlander ontslagen en nam Defour over. Ook met de ex-Rode Duivel heeft Da Cruz een goede klik. “Ik denk dat hij met iedereen binnen de spelersgroep wel een goede band heeft. Bovendien vind ik hem een goede trainer, met een duidelijke visie op het voetbal. Hij heeft zelf natuurlijk aan de top gespeeld. Wat hij in Mechelen wil neerzetten, wordt steeds duidelijker. De nadruk ligt vooral op het spel in balbezit. Daar valt met onze kern veel mee te behalen.”

In de laatste wedstrijden van 2022 (tegen Seraing en Cercle Brugge) speelde Da Cruz voor het eerst samen met Mrabti. Beiden kunnen het goed met elkaar vinden. “Tijdens zijn revalidatie hadden we al een goede band. Het is een fijne jongen, een echte sfeermaker. Daarnaast is het een speler met kwaliteiten, wat ons spel alleen maar ten goede komt. Ik denk dat er wel een bepaalde connectie tussen ons aan het ontstaan is op het veld.”

Zulte Waregem, voor de Croky Cup tegen Kortrijk, Oostende, Standard, Kortrijk en Westerlo. Dat zijn de tegenstanders van Malinwa in januari. Een veelbepalende maand voor Da Cruz en co. Kan KV Mechelen zonder zorgen februari aanvatten?

