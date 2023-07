Alessio Castro-Montes (AA Gent) over zijn transferplannen: “Dit is het ideale moment, zowel voor mij als voor de club”

Wielrennen profs Jordi Meeus rijdt in het criterium in Maarheze een halve thuiswed­strijd: “Nog steeds aan het nagenieten van mijn ritwinst”

Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) kreeg na zijn ritwinst op de Champs-Elysées verschillende aanbiedingen om criteriums te rijden. Hij was deze week al aan de slag in Aalst en Roeselare, vrijdag en zaterdag trekt hij naar Nederland. “Ik rijd vrijdag de Profronde in Wateringen en een dag later start ik in Maarheze. Dat is een halve thuiswedstrijd voor mij”, vertelt Meeus die geniet van de extra aandacht. “En van de kansen die ik nu krijg. Die criteriums zijn trouwens een mooie kans om uit te bollen.”