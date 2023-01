Alessio Allegria (Belisia) na de 2-0-winst tegen Bocholt: “Ik probeer altijd scherp te zijn en het de coaches zo moeilijk mogelijk te maken in hun keuze”

Het is leuk als je iemand achteraf eerlijk een analyse hoort maken. De man van het openingsdoelpunt tegen zijn ex-club, probeert al een heel seizoen een stekje in het zo succesvolle team van afgelopen jaar te veroveren. “Belisia presteerde het afgelopen seizoen enorm sterk. Dan is het als nieuweling moeilijk om je vast in de ploeg te spelen. Een voordeel is wel dat ik bij andere teams al eerder met mijn ‘spitsbroeder’ Christophe Martin Suarez samenspeelde. Ik weet wat zijn kwaliteiten zijn en hij kent die van mij. Als we dan samen aan de aftrap komen, is dat toch een voordeel. Of het nu tegen Bocholt is of tegen een andere tegenstrever; ik probeer gewoon scherp voor de dag te komen. Ik geloof in mijn eigen mogelijkheden en probeer de keuze van de coaches te bemoeilijken. De laatste weken gaat het inderdaad wat vlotter, nadat ik eerder met een lichte blessure in de wedstrijd op Berchem kreeg af te rekenen. We zien wel wat de komende weken brengen. Ik blijf alleszins mijn stinkende best doen. Twee doelpunten in de oefenpot op Patro en nu een goaltje tegen Bocholt; dat helpt alleszins”, geeft de 27-jarige aanvaller zijn ambitie aan.