Alessandro Ciranni zaterdag met Zulte Waregem tegen Eupen: “Belangrijkste match van seizoen”

Dat Zulte Waregem voor zijn belangrijkste wedstrijd van het seizoen staat, is een understatement. Winnen tegen de Panda’s is zoveel als een must, met daarna nog confrontaties met Antwerp, Sint-Truiden en Charleroi op het menu.“Dat is inderdaad zware kost”, bevestigt Ciranni. “Zeker de twee uitwedstrijden zijn niet van de poes. We zullen het dus in onze eigen Elindus Arena moeten zien waar te maken. Daarom is het straks inderdaad de belangrijkste afspraak van het seizoen, ja.”

Zulte Waregem bewaart minder prettige herinneringen aan de jongste confrontatie met Eupen. Am Kehrweg werd Essevee uit de Belgische beker gekegeld door Smail Prevljak, die liefst drie keer scoorde. Zaterdag is de Bosnische spits geschorst.

“Sowieso zal het toch geen makkelijke wedstrijd worden, want die zijn er voor ons al het hele seizoen niet geweest”, bedenkt Ciranni. “Wij kregen vorige zondagavond nog een serieuze dreun te verwerken met dat late tegendoelpunt op AA Gent. Anderzijds was onze prestatie in de Ghelamco Arena toch bemoedigend, tegen een team in bloedvorm hielden wij uitstekend stand. We snakten naar dat ene punt, maar moesten uiteindelijk me lege handen huiswaarts. Doodjammer.”

Leuk achter Dompé

Ciranni kijkt overigens met gemengde gevoelens terug op zijn eerste seizoen in Waregemse loondienst. Hij had er zich toch net dat ietsje meer van voorgesteld.

“Het is een bijzonder wisselvallige campagne geworden, zowel voor de club als voor mezelf”, zegt de Limburger. “Door een blessure miste ik de eerste vijf wedstrijden, nadien kon ik maar moeilijk een constante in mijn prestaties leggen. Terwijl ik er vorig seizoen bij Moeskroen toch een paar binnentrapte, ben ik nog altijd op zoek naar mijn eerste goal voor Zulte Waregem. Het zou leuk zijn als die er in de slotweken nog zou komen, al zou ik me een of twee assists ook al gelukkig zijn.”

Na de komst van Dion Cools verdween Ciranni ook in januari even naar de bank, maar inmiddels knokte hij zich terug in het team op de rechterflank.

“Ik leef me graag offensief uit, maar op dit ogenblik telt enkel het ploegbelang”, besluit hij. “Met Jean-Luc Dompé verstond ik me heel goed nu hij een paar keer op rechts startte. Ik heb hier voor drie seizoenen getekend en kan enkel hopen dat het de komende twee jaar toch iets vlotter verloopt. Maar eerst en vooral moeten we de noodzakelijke verlossende punten pakken.”

Lees ook: meer voetbal 1A