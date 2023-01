Alessandro Ciranni hoopt Brugse kater met Zulte Waregem weg te spoelen in de beker: “Hoog niveau”

Het werd voor Alessandro Ciranni (26) een wedstrijd waarin hij een paar keer de knop diende om te draaien. Begonnen in de driemansdefensie, na de snelle Brugse openingsgoal een uur op zijn vertrouwde post van offensieve rechter wingback, maar door de vervanging van Derijck uiteindelijk toch weer achterin.

“Dat was voortdurend aanpassen”, bevestigt Ciranni. “Maar op elke positie moest ik er in de eerste plaats over waken dat Noa Lang zich niet gevaarlijk kon aanstellen. En dat is me dus niet echt gelukt, helaas. Vooral de vroege goal van de Nederlander zit me dwars. Die was zonder meer vermijdbaar. De snelle achterstand haalde ons toch even onderuit. In het vervolg van de eerste helft hadden we genoeg kansen om een voorsprong halfweg te kunnen wettigen. Maar dan was er in de extra-tijd tot de pauze plots weer die mokerslag van het tweede Brugse doelpunt. Twee goals incasseren terwijl we amper wat weggaven: die efficiëntie van Club bleek uiteindelijk doorslaggevend.”