Alessandro Cerigioni speelt zaterdag met Dessel in Thes: “Paniekvoetbal is voor niks nodig”

Het ene seizoen is het andere niet. Bij Dessel weet men er alles over. Vorig jaar was de Kempische formatie in eerste nationale nog toonaangevend. Vandaag, na zeven speeldagen, maakt Dessel kennis met de keerzijde. Zo snel mogelijk het vertrouwen omarmen en hopen dat de resultaten volgen. Dat is nu de prioriteit. De manier waarop komt stilaan op de tweede plaats.

Na de kwalificatie voor de beker van België, waarin Dessel Virton uitschakelde en volgende maand AA Gent op bezoek krijgt, leefde de hoop dat de Desselse trein vertrokken was. Maar de zware nederlaag van enkele dagen later in Luik en, vooral, de thuisnederlaag van vorig weekend tegen Ninove, kwamen hard binnen.

“Ik denk dat het nu belangrijk is om de spiegel van vorig jaar definitief op te bergen”, zegt Alessandro Cerigioni. “Wat we vorig seizoen hebben meegemaakt, was heel uitzonderlijk. Tijdens de tweede ronde, en vooral in de loop van de eindronde, was het al duidelijk dat het minder vlot ging. In het tussenseizoen vertrokken er verschillende spelers, en was het werken aan een nieuwe ploeg. Bovendien zaten, en zitten er nog steeds, verschillende spelers aan de kant. Dat is een gegeven dat een stempel drukt op de huidige gang van zaken.”

Kort bij mekaar

In eerste nationale is de kloof tussen de onderste regionen en de middenmoot te verwaarlozen. “Als we vandaag één zaak moeten vermijden, dan is het paniekvoetbal. Daar is geen enkele reden toe. Anderzijds zijn we er ons van bewust dat de kloof niet groter mag worden. Dit is een collectief gegeven waar we samen aan moeten werken.”

Thes

Dessel werkt zaterdagavond één van de kortste verplaatsingen van het seizoen af. In Thes, waar de aftrap om 20.30 uur wordt gegeven, staan de groen-witten voor een nieuwe uitdaging. “In onze situatie is elke opdracht moeilijk”, blikt de Limburgse middenvelder uit Houthalen vooruit. “Dat zal in Thes niet anders zijn. De manier waarop we het tij kunnen doen keren, is enkele goede resultaten na mekaar neerzetten. Zowel voor het aanvallende als defensieve compartiment zou een opsteker meer dan welkom zijn.”