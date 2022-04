Alessandro Cerigioni ontvangt met Dessel Sport Visé: “We mogen heel trots zijn op onze prestaties”

De hoogconjunctuur waarvan Dessel het grootste deel van het seizoen mocht genieten, deed veel supporters dromen van een opstap naar 1B. Maar de voorbije weken begon de motor te sputteren. “We moeten eerlijk bekennen dat we dit seizoen heel vaak in de watten zijn gelegd”, zegt Alessando Cerigioni. “Zowel de supporters als wijzelf zaten heel lang op een wolk. Dat we weken aan een stuk aan de leiding stonden, was onze eigen verdienste. Langzaam begon het ook vanzelfsprekend te worden. Ik denk dat we momenteel nog altijd op een plaats staan waar iedereen voor de aanvang van dit seizoen alleen maar van had kunnen dromen.”

De nederlaag van vorige week op het veld van Rupel Boom betekende meteen het einde van de titeldromen. Al blijft die mogelijkheid in theorie nog wel bestaan. “We moeten daar realistisch in zijn”, zegt de Limburger. “Om nog aanspraak te kunnen maken op de eerste plaats moesten we in Rupel Boom winnen. In de eerste ronde liep alles op wieltjes, vandaag loert er ook wat tegenslag om de hoek. En ondervinden we dat we niet onoverwinnelijk zijn. Een gevoel dat in de eerste ronde constant aanwezig was.”

Verschillende opties

Hoe en waar het verhaal van Dessel Sport dit seizoen zal eindigen is nog niet duidelijk. Er liggen nog verschillende opties open. De eerste vereiste is dat tegen Visé de drie punten worden gepakt. “Dat zal op zich al een moeilijk verhaal worden”, voorspelt Cerigioni. “De heenwedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel. Maar het was een duel waarin we verschillende keren door het oog van de naald kropen. Maar de ambitie om de competitie in schoonheid af te sluiten, is zonder meer aanwezig. Nadien zullen we wel zien wat de toekomst in petto heeft.”

Lees ook: voetbal in eerste nationale