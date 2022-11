Alessandro Cerigioni ontvangt met Dessel Sport Francs Borains: “We moeten niet te ver vooruit kijken”

In eerste nationale is Dessel Sport aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Na de nederlaag van zaterdagavond in Rupel Boom, nam de Kempische formatie afscheid van trainer Benny Lunenburg. In afwachting van een opvolger staat het team zaterdagavond tegen Francs Borains onder leiding van Michel Kenis en de overige leden van de technische staf die aan boord bleven.

Het nieuws van het ontslag van Benny Lunenburg sijpelde tijdens de training van zondagmorgen binnen. Voor enkele spelers was het een verrassing.

“Ik heb het vernomen toen ik ‘s morgens op de club aankwam”, zegt Alessandro Cerigioni. “Ik zit lang genoeg in het voetbal om te weten dat bij een mindere gang van zaken vaak naar de trainer wordt gekeken. Als je dan verliest op het veld van de rode lantaarn, weet je dat er mogelijk wordt ingegrepen. Al had ik het zelf niet verwacht. Vanuit de spelersgroep was de steun voor Lunenburg nog aanwezig. Maar het is een beslissing van het bestuur die we moeten respecteren.”

Succes

Dat het voor Dessel een moeilijk seizoen zou worden was een beetje te verwachten. Vooral omdat de resultaten vorig seizoen zo uitzonderlijk waren, waardoor er bij de start van de competitie met een verjongde groep een serieuze uitdaging op de planken lag.

“Bevestigen is, op heel veel vlakken, altijd moeilijk”, geeft Cerigioni toe. “Dat zorgt vaak voor bijkomende druk. We beschikken over een kern met veel mogelijkheden. Ik denk dat we de voorbije weken leergeld betaalden. Tijdens het tussenseizoen is er ervaring vertrokken. Nu is het aan de groep om de touwtjes opnieuw in handen te nemen.”

Francs Borains

Voor Dessel staan er nu twee thuiswedstrijden in enkele dagen tijd op het programma. In afwachting van het bekertreffen tegen AA Gent, volgende week woensdag, is er zaterdagavond de competitiewedstrijd tegen Francs Borains.

“Laat ons de zaken dag per dag bekijken. Dat we het bekerduel tegen AA Gent mogen spelen, is mooi maar staat buiten categorie. Veel belangrijker is het treffen tegen Francs Borains. We weten uit het verleden dat het een stevige Waalse opponent is. Aan ons om daar met onze kwaliteiten iets tegenover te zetten.”