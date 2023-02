Alessandro Cerigioni maakt beslissende goal voor Dessel tegen beloften van OH Leuven: “Drie belangrijke punten”

Ruud Vormer (Zulte Waregem) hoopt vanavond op stunt in Dudenpark: “Maar Union, dat zijn mànnen”

Droomt Zulte Waregem nog van een bekerfinale na het thuisverlies tegen KV Mechelen? Of vestigt het beter al zijn aandacht op de operatie-redding in de competitie, met vanavond de trip naar het Dudenpark in Vorst? Ruud Vormer, sinds een maand het brein op het Waregemse middenveld, kiest niet. “We zijn tegen Mechelen nog niet uitgeteld, en waarom zouden we op Union niet kunnen verrassen? Dat deden we in Anderlecht toch ook.”

