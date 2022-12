Alessandro Bongiorno (RC Hades): “Onze leidersplaats verdedigen in de thuisderby tegen SK Tongeren”

“Vorige zondag bij de terugreis vanuit Mechelen vierden we op de bus een uitbundig feestje”, blikt de sierlijke, technisch sterke aanvaller even terug. “Door de nederlaag van Sporting Hasselt thuis tegen Bocholt konden we een gouden zaak doen. Winnen bij Jong KV Mechelen was geen sinecure. Het werd ook een moeilijke wedstrijd. De eerste helft was zeer gesloten met schaars doelgevaar. Na de rust konden we snel twee keer scoren en dat gaven we niet meer uit handen. Ja, ik scoorde het tweede doelpunt. Het werd tijd hé (lacht). Ik wist dat je met die opmerking ging afkomen. In totaal vier treffers dit seizoen en dat is inderdaad te weinig. De eerste weken van dit seizoen verliepen moeizaam voor mij. De laatste weken zit mijn vormcurve in stijgende lijn en ik ben ook gelukkig met een assist, hoor.”

“We waren dolgelukkig met die verdiende overwinning”, vervolgt Bongiorno, die zich in het verleden ook liet opmerken bij Lommel, Bocholt en Olympia Wijgmaal. “Voor het eerst dit seizoen komen we alleen aan de leiding. Niemand had hier op durven gokken. Dit geeft het team een extra boost. Waarom we dit seizoen zo sterk zijn? De nieuwe jongens zijn een versterking en onze coach Mirko Licata is een klasbak. Hij liet zijn hoofd niet hangen, na een minder seizoen. Integendeel, hard blijven werken is zijn motto en de organisatie staat er als één blok. We scoren vlot en kregen nog maar acht doelpunten te slikken. Met 18 op 18 hebben we die leidersplaats niet gestolen. Iedereen vecht voor elkaar en dat was vorig seizoen in onze mindere periode niet altijd het geval. Daar ligt volgens mij het grote verschil. Met een winnaarsmentaliteit en knokken voor elke morzel grond kan je veel punten sprokkelen. Uiteraard hebben we ook voldoende kwaliteit in huis, want alleen op karakter kan je geen leider worden.”

SK Tongeren

“We willen onze leidersplaats verdedigen met de komst van SK Tongeren. De Ambiorixzonen zijn ook sterk op dreef en staan op een mooie vierde plaats, vier punten achter ons. Het is Limburg boven in tweede nationale B, want op plaatsen twee en drie staan Sporting Hasselt en Belisia. Knap van onze provincie. Het zijn altijd leuke derby’s tegen SK Tongeren. Een fijne club waar we graag tegen voetballen. Steeds op het scherp van de snee, maar altijd zeer sportief. Tongeren is een ploeg die wil voetballen en ik verwacht dan ook een spannende partij, die alle richtingen uit kan. Natuurlijk gaan we alles geven om de drie punten in Kiewit te houden. Met 21 op 21 krijgen we een unieke kerstperiode”.

