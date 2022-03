Aless De Bock wint halve thuiskoers in Oordegem: “Zonder opwarming kon ik toch de klus klaren”

Wielrennen nieuwelingenIn zijn eerste koers van het seizoen kon Aless De Bock meteen uithalen. Hij won in Oordegem voor de Nederlander Thijs Teuns en Luca Maes. Voor de nieuweling uit Zele werd hij in meerdere opzichten een bijzondere ervaring. Het was een halve thuiskoers, waarin hij moest afrekenen met mechanische problemen.

Aless De Bock is de neef van ex-kampioen van België Stijn De Bock. Die woont samen met zijn vriendin Mieke Docx in Oordegem. Hoewel het een wielerfamilie is, moest Aless De Bock het zondag zonder de steun van zijn nonkel stellen. “Ik was weliswaar in de thuishaven van mijn nonkel aan de slag, maar Stijn kon niet aanwezig zijn omdat hij zelf moest koersen in de Omloop van het Waasland (Stijn De Bock werd in een ontregelde sprint drieëntwintigste, red.). Mieke werkt bij Flanders Classic en was dit weekend dan weer van dienst in Nokere. Ook zonder hun aanwezigheid heb ik een fijne wedstrijd gehad, al zag het er even zeer benard uit.”

Even stressen

Voor de start dreigde het even fout te lopen voor Aless De Bock. “Net voor de koers had ik materiaalproblemen. Mijn versnellingsapparaat werkte niet meer. Even was er paniek, maar papa kon de problemen toch nog net op tijd in orde brengen. Mijn voorbereiding werd grondig verstoord, maar ook zonder opwarming kon ik toch de klus klaren. In de eerste twee ronden heb ik me koest gehouden om in het ritme te komen. Toen Matteo Vanhuffel en Matthijs De Clercq aanvielen, zat ik net ingesloten. Eén ronde lang heb ik vol moeten achtervolgen. In de voorlaatste ronde heb ik dan zelf voor de aanval gekozen en kon ik een kleine kloof slaan. Luca Maes en een onbekende metgezel kwamen nog even aansluiten. Toen het peloton dreigde aan te sluiten, ging ik opnieuw solo. Tien seconden voorsprong volstonden.”

Korte rustperiode

Deze winter werd Aless De Bock al Belgisch kampioen op de piste. “Na het BK achtervolging heb ik met mijn grootouders een weekje vakantie gehad in Oostenrijk. Daar heb ik kunnen skiën. Bij mijn terugkeer heb ik de trainingen hervat. Van veel vormverlies was geen sprake. Vanaf nu ligt de focus weer op de weg. Volgend weekend werk ik een dubbel programma af. Telkens gaat het nog om een kermiskoers. Een week later staat Gent-Wevelgem op het programma.”