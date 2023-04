Aleksandar Vukotic en SK Beveren staan voor dé match: “De winnaar wordt kampioen”

Eerst nog even over die moeilijke beginfase tegen Anderlecht Futures. “Het was erg moeilijk in de eerste helft omdat we het tactisch plannetje niet echt goed uitvoerden. In de tweede helft - en dat klinkt uiteraard dom - begonnen we pas te spelen toen we die tegengoal slikten. Toen werden we wakker en kwamen we eindelijk in ons spel. Na de 1-1 tankten we vertrouwen en konden we er nog drie maken. Die 4-1 ziet er makkelijk uit als je de wedstrijd niet gezien hebt, maar geloof me, makkelijk was het allerminst. Misschien dachten we dat het makkelijk zou zijn na de vorige match. Dat zou eigenlijk niet mogen voor een team met onze ervaring, maar het belangrijkste was de overwinning.”