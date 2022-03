Aleksandar Stankov en KFC Diest springen naar de derde plaats na vlotte 5-0-zege tegen Berlaar-Heikant: “We hebben alles nog in eigen handen”

Dit moet KFC Diest alleszins nog eens deugd gedaan hebben. “Inderdaad”, lacht topschutter Aleksandar Stankov, die na zijn drie goals een applausvervanging kreeg. “Meestal domineren we het spel wel, maar we creëren sowieso al niet zoveel kansen. Als je ze dan ook niet afmaakt, is het telkens knokken tot de laatste minuut om de punten over de streep te trekken. Met een 3-0-tussenstand was de partij nu bij de rust al gespeeld. Dat was wel eens een verademing.”

“Het was de bedoeling om meteen hoog druk te zetten. Tegen een ploeg die onderaan staat, is het altijd belangrijk om snel te scoren en dat is dit keer gelukt. Na mijn twee vroege goals was de veer bij Berlaar gebroken en hebben wij het rustig uitgespeeld. De score had best nog wat hoger kunnen oplopen, maar die 5-0 is een heel mooie uitslag. Dit geeft een fijn gevoel, zowel voor de spelers als voor de club.”

Lekker doorvoetballen

Dankzij deze zege springt Diest over Lille United naar de felbegeerde derde plaats. “We hebben alles nog in eigen handen”, stelt Stankov vast. “Het duel tegen Pelt zal heel belangrijk worden. Als we daar volgende week kunnen gaan winnen, is de tweede plaats misschien zelfs nog mogelijk. Maar laat ons niet te fel op de feiten vooruitlopen. Het zal spannend blijven tot het einde.”

Hoe je het ook draait of keert, het blijft een vreemde campagne in derde nationale B. Ondanks de wisselvalligheden strijdt KFC Diest toch nog altijd maar mooi mee voor de prijzen. “We hebben gewoon een heel goed team”, meent de Noord-Macedonische spits. “Corona heeft voor een lange onderbreking gezorgd, maar je mag niet vergeten dat KFC Diest eigenlijk nog maar pas gepromoveerd is uit eerste provinciale. We zijn gestart met een heel nieuw team, dus we doen het verrassend goed. Sinds Michiel Doino overnam, ligt de focus weer op het voetbal en dat begint er nu steeds beter uit te komen. We gaan gewoon lekker doorvoetballen. Er wachten ons nog vijf finales en we gaan daar nog het hoogst mogelijke zien uit te halen.”

Diest: Rosala, Claessens, Jaspers, Santermans, Antonio Stankov, Thijskens, Goulding, Segbia (57' Gronski), Matuta, Erciyas, Aleksandar Stankov (82' Aburiala).

Berlaar-Heikant: Pauwels, Damoiseau, Van Hoogten, El Hadj, Van Hove (45' Willockx), Dupont, Janssens, Verbert (67' Claessens), Vandenbossche (80' Kongolo-Ducké), Mateso, Verschoren.

Doelpunten: 15' en 20' Aleksandar Stankov (1-0 en 2-0), 34' El Hadj (3-0, o.g.), 61' Aleksandar Stankov (4-0), 69' Gronski (5-0).

Geel: Goulding, El Hadj.

