Aleksandar Radovanovic (KV Kortrijk) keert tegen Charleroi terug uit schorsing: “Dat Vossen maar één week geschorst werd en ik twee, is onbegrijpelijk”

Andy Peeters (Bocholt VV): "Tegen Belisia moeten we absoluut winnen"

10:20 Geen enkel team in tweede nationale B had durven voorspellen dat titelkandidaat Bocholt VV zijn start zou missen (3 op 12). Vorig weekend werd met overdreven cijfers verloren bij Londerzeel. Het bestuur greep in en T1 Rocky Peeters werd het slachtoffer van de mindere resultaten. Zaterdagavond komt ploeg in vorm SV Belisia naar de Damburg. Centrale middenvelder Andy Peeters weet dat het dringend tijd is om nog eens te winnen.