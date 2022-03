Aleksandar Radovanovic (KV Kortrijk) is enorm teleurgesteld na nederlaag tegen Cercle: “Zwakste partij van het seizoen”

Aleksandar Radovanovic was duidelijk enorm aangeslagen, toen hij ons passeerde in de mixed zone. De Servische centrale verdediger zag hoe zijn ploeg werd weggespeeld door Cercle Brugge. “We speelden een bleke partij”, steekt Radovanovic van wal. “We waren vanaf de eerste minuut niet bij de les. We wonnen geen enkel duel en zo kun je geen match winnen. Het was de zwakste partij van het seizoen.”

“We weten dat Cercle hoog druk zet en we hadden het ook besproken voor de wedstrijd, maar we vonden geen oplossingen”, klinkt het. “Ik denk dat we de bal nooit langer dan 15 seconden in de ploeg konden houden. Het was echt super frustrerend om ons zo te zien voetballen.”

Het is voor het eerst sinds november 2013 dat Cercle thuis kan winnen tegen KV Kortrijk en ook in de heenmatch waren de Bruggelingen te sterk voor de troepen van Karim Belhocine. “Je kunt deze wedstrijd wat vergelijken met de heenmatch”, gaat Radovanovic voort. “Ook toen hadden we het moeilijk en verdiende Cercle Brugge de overwinning, dat is vanavond niet anders.”

Standard en Anderlecht

Voor Kortrijk is de top acht onmogelijk geworden, maar ook degraderen behoort niet meer tot de mogelijkheden. KVK speelt dus eigenlijk nergens meer voor. “Het klopt dat er niets meer op het spel staat, maar we willen onze supporters toch nog belonen met een overwinning tegen Standard en/of Anderlecht. Dat zijn nog twee mooie thuiswedstrijden die op het programma staan.”

Ex-Kerel Hannes Van Der Bruggen weet waar het schoentje momenteel knelt bij zijn voormalige ploeg. “Wij zijn geen gemakkelijk elftal om tegen te spelen en met Kristof (D’Haene, red.) en Pape (Gueye, red.) missen ze twee sleutelfiguren”, stelt Van Der Bruggen. “Ook het vertrek van Gilles (Dewaele, red) is een aderlating. Ik weet dat Kortrijk altijd heel goed start en na Nieuwjaar gaat het meestal iets moeilijker. Ze verdienen het om een tweetal plaatsen hoger te staan.”

