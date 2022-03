Aleksandar Radovanovic (KV Kortrijk) is enorm teleurgesteld na nederlaag tegen Cercle Brugge: “Dit was de zwakste partij van het seizoen”

Aleksandar Radovanovic was duidelijk enorm aangeslagen als hij ons passeerde in de mixed zone. De Servische centrale verdediger zag hoe zijn ploeg werd weggespeeld door Cercle Brugge. “We speelden een bleke partij”, steekt Radovanovic van wal. “We waren vanaf de eerste minuut niet bij de les. We wonnen geen enkel duel en zo kun je geen match winnen. Het was de zwakste partij van het seizoen. We weten dat Cercle hoog druk zet en we hadden dit ook besproken voor de wedstrijd, maar we vonden geen oplossingen. Ik denk dat we de bal nooit langer dan vijftien seconden in de ploeg konden houden. Het was echt super frustrerend om ons zo te zien voetballen.”