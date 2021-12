Aleksandar Radovanovic (KV Kortrijk) gelooft in de kwalificatie: “We hebben al bewezen dat we Anderlecht aankunnen”

Het loopt voorlopig allemaal op wieltjes bij KV Kortrijk. De ploeg uit West-Vlaanderen staat na een knappe negen op negen stevig in de top acht. Ze mogen dus stilaan beginnen dromen van een ticket voor de Europe play-offs. Vooral de defensie van KVK staat als een huis. De Veekaa hield dit seizoen al zeven keer de nul en is daarmee de beste van de klas. Enkel leider Union doet even goed. “Ik hoop dat er nog veel clean sheets zullen volgen”, opent Radovanovic het gesprek. “Het doet me echt plezier dat we zo weinig kansen weggeven. We werken er hard voor en we moeten op dit elan verdergaan.”

Donderdag hoopt de 28-jarige centrale verdediger opnieuw de netten schoon te houden. KVK maakt dan de verplaatsing naar Anderlecht. Wie die partij wint, stoot door naar de halve finales van de Croky Cup. “Alles is mogelijk. Anderlecht is een goede ploeg en ze spelen thuis, maar we hebben al bewezen dat we ze aankunnen. Ik speelde sinds ik hier ben twee keer tegen hen en ik verloor nog niet tegen paars-wit. We wonnen een keer en we speelden een keer gelijk. De beker is een mooie kans voor ons. Met wat geluk kunnen we de finale spelen. We zitten in een goede vorm en de sfeer in de kleedkamer is goed. We gaan vol voor de kwalificatie.”

Uitstekende aanvallers

Met Zirkzee, Kouamé en Raman heeft Anderlecht veel kwaliteit rondlopen in het aanvallende compartiment. “Niet enkel zij hebben veel talent. Anderlecht is gewoon echt een goede ploeg. Ze zijn zowel fysiek, tactisch als technisch erg goed. We moeten de wedstrijd aanvangen als een competitiewedstrijd, maar een bekermatch is altijd iets anders.”

Wat is belangrijker voor Kortrijk, de competitie of de beker? “Beide”, aldus Radovanovic. “Iedere kans moeten we grijpen. We zijn goed voorbereid en moeten proberen ons momentum te houden.”

Antwerp

Op tweede kerstdag komt Antwerp op bezoek in het Guldensporenstadion. “Antwerp is een heel goede ploeg. Ik vind ze zelfs net iets beter dan Anderlecht. Maar we spelen thuis. Onze supporters zullen ons vooruit stuwen. We wonnen in het begin van het seizoen op verplaatsing, dus thuis kunnen we ze zeker en vast ook verslaan. De volle focus gaat nu naar Anderlecht en we willen die match gewoon winnen.”

Radovanovic trainde vandaag niet door pijn aan de hamstring, maar geraakt normaliter fit. “We zullen zien, maar normaal komt alles goed. De coach wou geen risico’s nemen en daarom kreeg ik een dag rust om verzorgd te worden door de kinesist.”

