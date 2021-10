Aleksandar Radovanovic (KV Kortrijk) door hamstringblessure onzeker voor duel met Standard: “Pijn is de laatste tijd ondraaglijk”

Wat was dat allemaal woensdagavond in Knokke. KV Kortrijk was onherkenbaar in de eerste helft en had het knap lastig tegen de eerstenationaler. De Kerels kwamen beter uit de kleedkamer en kwamen op voorsprong via een plaatsbal van de Algerijnse middenvelder Kadri, maar Knokke-spits Lambo hing de bordjes gelijk. In de verlengingen werd er niet gescoord. In de strafschoppenreeks werden de eerste vijf elfmeters allemaal gemist. Uiteindelijk won Kortrijk met 1-2 na strafschoppen. Reservedoelman Joris Delle stopte liefst vier penalty’s.

Een opvallende afwezige in Knokke was Aleksandar Radovanovic. De Servische centrale verdediger sukkelt met een hamstringblessure. “Ik heb al tien weken last van de hamstrings en daarom was het eens goed dat ik rust kreeg”, weet de centrale verdediger van KVK. “Ik kon de voorbije weken de pijn wel verbijten, maar de laatste tijd is het echt ondraaglijk. Ik heb de match tegen Knokke niet gezien, maar de strafschoppenreeks heb ik kunnen aanschouwen. We hebben hen misschien een beetje onderschat, maar het belangrijkste is de kwalificatie voor de volgende ronde.”

Zaterdagavond speelt KV Kortrijk een speciale wedstrijd. De ‘Veekaa’ neemt het op tegen Standard, maar vooral tegen ex-coach Luka Elsner. “Het is inderdaad een wedstrijd waar ik naar uitkijk. Iedere partij is even belangrijk in de competitie, maar het is natuurlijk iets speciaals.”

Standard won dinsdag al in de beker met 0-1 tegen Moeskroen en had daarvoor maar 90 minuten nodig. “Ze zullen frisser aan de wedstrijd beginnen, maar wij zullen er ook staan. We hebben genoeg tijd om te recupereren.”

KVK hield tegen KV Oostende al voor de vijfde keer de nul dit seizoen. Enkel Simon Mignolet heeft evenveel clean sheets als Marko Ilic. “De trainer wil dat iedereen zijn defensieve taak doet en daarom houden we zo vaak de nul” aldus Radovanovic. “Dat maakt het voor ons, als verdedigers, veel gemakkelijker. Marlos (Moreno, red.), Faïz (Selemani, red.) en Pape (Gueye, red.) lopen de longen uit hun lijf. Dat is de mentaliteit die Karim (Belhocine, red.) wil zien.”

