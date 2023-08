Aleksandar Radovanovic en KV Kortrijk hopen tegen Eupen de rug te rechten: “We willen de criticasters de mond snoeren”

Voetbal Challenger Pro League Pa­tro-coach Stijn Stijnen na de 3-1-winst tegen Deinze: “Van gedroomd, maar het echte werk smaakt veel zoeter”

Patro Eisden heeft zijn campagne in de Challenger Pro League ingezet met een knaller. De Koempels wonnen op eigen veld met 3-1 van SK Deinze, één van de ploegen die bovenaan verwacht wordt. Aan de Maaslandse zege viel niks op te merken en dat vond ook coach Stijn Stijnen. “We begonnen niet scherp, maar kwamen toch voor. Gevleid, maar we vergaten verder te controleren. In de tweede helft liep het veel beter, met dan het wondermooie slot”, vertelt Stijnen.