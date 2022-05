Alec Van Hoorenbeeck (KVM) profileert zich als linksback: “Wil uitgroeien tot vaste waarde bij ‘de KV’”

Europees voetbal is definitief weg. Voor KV Mechelen rest er enkel nog twee eindeseizoensmatchen, zaterdag in Charleroi en volgende week tegen Racing Genk. “Maar we zijn nog steeds gemotiveerd”, vertelt Alec Van Hoorenbeeck. “Het is jammer dat we niet meer meedoen, maar de manier waarop we hebben gespeeld, houdt ons hoofd omhoog. We hebben laten zien dat we onze plek verdienen in deze Play-offs. Alleen hebben we onszelf niet genoeg beloond. Ik heb alleszins nog goesting in de volgende matchen. Nog twee keer vol gas, en dan kunnen we genieten van vakantie. Ik wil me nog laten zien.”