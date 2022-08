Alec Van Hoorenbeeck (KV Mechelen) voelt zich in zijn sas centraal achterin: “Die twee clean sheets zorgen voor een extra boost”

“Ik denk dat Alec centraal achterin beter tot zijn recht komt dan wanneer hij als linksachter speelt”, verklaarde Buijs na de 3-0-overwinning tegen Union. “Ik kan de trainer daar zeker in volgen”, opent Van Hoorenbeeck bijna twee weken later. Intussen volgde een nieuwe vlekkeloze prestatie op het veld van Cercle Brugge. “Als linksachter kom je vaak tegen vinnige, wendbare spelers. Door mijn lengte (1m88, red.) is net dat niet mijn grootste kwaliteit. Wanneer ik centraal achterin speel, ben ik al op snelheid en kan ik zo de aanvaller bijhouden. Bovendien heb ik er ervaring en voel ik me er comfortabel. Tijdens mijn uitleenbeurt aan Helmond (in 2020-2021, red.) speelde ik het hele seizoen op die positie. Hoe meer ik op die plek train, hoe beter ik zal worden. De clean sheets tegen Union en Cercle zorgen voor extra vertrouwen.”

Van Hoorenbeeck vormt een centraal duo met Thibaut Peyre. “We komen goed overeen. Hij heeft ervaring genoeg en stuurt me bij waar nodig. Thibaut weet perfect wanneer hij moet uitstappen om het duel aan te gaan. Dat is cruciaal in onze speelwijze. Als de aanvallers hoog gaan storen, moet de achterlinie mee vooruit. In welke taal we onderling communiceren? Ik begin altijd in het Frans. Maar als het wat moeilijker wordt en ik vergeet een woord, schakel ik over op het Engels. Naast het veld probeert Thibaut zoveel mogelijk Nederlands te praten.”

Malinwa ontvangt zondagavond promovendus Westerlo, dat met zes op twaalf zijn terugkeer naar het hoogste niveau allerminst gemist heeft. “Ze zitten in een goede flow. De voorbije seizoenen zagen we bij Beerschot en Union wat zo een promotie teweeg kan brengen. Bovendien is het een voetballende ploeg. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om er een mooie wedstrijd van te maken”, blikt Van Hoorenbeeck vooruit.

