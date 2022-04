Alec Segaert wint met kanontijd PK tijdrijden bij beloften: “Met deze vorm kan ik in Luik-Bastenaken-Luik vrij ver geraken”

In de tweede van drie ronden vloog Segaert voorbij Warre Vangheluwe die één minuut voor hem was gestart. De pion van Lotto-Soudal U23 reed in deze individuele tijdrit iedereen naar huis en boekte z’n eerste seizoenzege. “Veel koersdagen heb ik nog niet, maar overal deed ik met de beteren mee”, laat Segaert weten. “Het doet wel deugd om eens te winnen. In de tijdrit van de Triptiek werd ik tweede, twee seconden na de Italiaan Milesi, een wereldtopper. In die Triptiek sloot ik de eerste etappe als vierde af en werd ik ook vierde in het eindklassement. Even was ik voor dit PK wat ongerust, want ik had niet goed geslapen en voelde gisterenavond een lichte verkoudheid opkomen. Gelukkig niets ernstigs, want koorts bleef uit. Tijdens de opwarming voelde ik me goed.”