Alec Segaert veruit de snelste in Memorial Igor Decraene: “In deze tijdrit kon ik blijven gaan”

Dinsdag vertrekt Segaert, bij de beloften Europees kampioen tegen de klok, naar Australië. In Wollongong zal hij zowel de WK-tijd- als wegrit afwerken. De Memorial Igor Decraene was voor hem een laatste test. Hij kwam juichend – vanuit de volgwagen werd hij goed geïnformeerd - over de streep. “Vooraf was de enige vraag of ik helemaal gerecupereerd was van de felle inspanningen tijdens de Ronde van de Toekomst”, vertelde Segaert. “Ik zat snel in het juiste ritme en had de indruk dat ik kon blijven gaan. Via ploegleider Wesley Van Speybroeck hoorde ik dat ik steeds verder uitliep van de concurrentie. De laatste twee kilometer was het voor mij echt genieten. Zeker omdat dit de eerste tijdrit in mijn Europese kampioenstrui was.”