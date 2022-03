Alec Segaert probeert in Kattekoers massaspurt te ontlopen: “Aarzeling aan Menenpoort kost me podiumplaats”

Het had anders kunnen lopen. Diep in de finale deed Alec Segaert, in het shirt van de nationale ploeg, een meer dan overtuigende poging om het podium te halen. Nochtans was zijn koers alles behalve vlekkeloos verlopen. “Ik heb ferm afgezien”, beweert de eerstejaarsbelofte uit Lendelede. “Met Noren, Nederlanders en Denen dachten we op de eerste grote baan een waaier te trekken, maar daarvoor blies de wind niet hard genoeg. Drie renners reden weg. In het peloton viel het helemaal stil, we hadden zelfs tijd om een plasje te maken. Toen de heuvelzone in zicht kwam, nam de nervositeit toe. Daar heb ik me wat mispakt, ik zat te ver en stond plots te voet. Het kostte veel moeite om opnieuw in koers te komen. Op de Monteberg pikte ik weer aan, maar aan de voet van de Kemmel moest ik weer voet aan de grond zetten.”