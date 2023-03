Alec Segaert na tweede plaats in Youngster Coast Challenge: “Aan Warre Vangheluwe was niets te doen”

Circa zeventig kilometer van het einde, na de beklimmingen van Kemmel- en Rodeberg, raakten Segaert en Vangheluwe voorop. “Net voor de Kemmelberg zat ik achter een valpartij”, begon Segaert z’n wedstrijdverhaal. “Ik moest vanuit stilstand weer vertrekken en op de Kemmel naar boven slalommen. Daar voelde ik al dat ik in orde was. Tussen Kemmel- en Rodeberg kon ik opschuiven. Het was mijn bedoeling om vijftien kilometer vol te koersen. Vanaf de Kemmelberg tot in Poperinge. Als je de Schomminkelstraat een beetje kent kan je daar weg rijden. Warre Vangheluwe pikte aan. Had ik vooraf iemand uit het peloton mogen kiezen voor zo’n lange vlucht had ik zeker voor Warre gekozen. Ik wist dat het mogelijk was om het uit te zingen tot in Koksijde.”