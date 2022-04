Alec Segaert met kanontijd naar West-Vlaamse titel: “Met deze vorm kan ik in L-B-L vrij ver geraken”

Overtuigend kroonde Alec Segaert zich in Ruddervoorde-Baliebrugge bij de beloften tot West-Vlaams tijdritkampioen. De eerstejaars uit Lendelede was over 25 km één minuut sneller dan Robin Orins. Gus Lootens pakte brons.

In de tweede van drie ronden vloog Segaert voorbij Warre Vangheluwe die één minuut voor hem was gestart. De pion van Lotto-Soudal U23 reed in deze individuele tijdrit iedereen naar huis. Hij boekte z’n eerste seizoenzege.

“Veel koersdagen heb ik nog niet, maar overal deed ik met de beteren mee”, liet Segaert zich ontvallen. “Doet wel deugd om eens te winnen. In de tijdrit van de Triptiek werd ik tweede, twee seconden na de Italiaan Milesi, een wereldtopper. In die Triptiek sloot ik de eerste etappe als vierde af en werd ik ook vierde in het eindklassement. Even was ik voor dit PK wat ongerust. Want ik heb niet goed geslapen en voelde gisterenavond een lichte verkoudheid opkomen. Gelukkig niets ernstigs want geen koorts. Tijdens de opwarming voelde ik me goed.”

Sterke selectie voor L-B-L

Segaert klokte af in 30’44, Orins had 31’43 nodig, Lootens 32’20. Torsten Demeyere, provinciaal kampioen bij de elite zonder contract, legde dezelfde afstand af in 32’19. Voor Segaert staan de komende weken enkele interessante afspraken in de wieleragenda. Te beginnen met Luik-Bastenaken-Luik voor beloften komende zaterdag. Bij Lotto-Soudal vormt hij in La Petite Doyenne ploeg met Lennert Van Eetvelt, Aaron Van der Beken, Vincent Van Hemelen, Liam Slock en William Junior Lecerf.

“Een sterke selectie, iedereen kan hoog eindigen”, voorspelde Segaert. “Donderdag vertrek ik naar die regio. Ik ga nog twee dagen rustig op het parcours trainen. Zodanig dat ik de finale eens gezien heb. Dat de aankomst niet op La Redoute ligt, maar in Blegny biedt meer kansen. Voor het overige moet ik proberen La Redoute te overleven. Ik rijd deze beloftenklassieker om ervaring op te doen, maar met mijn huidige vorm kan ik vrij ver geraken.”

BK tijdrijden én Parijs-Roubaix

Nadien staat zondag 1 mei in het rood in Segaerts agenda. Dan strijdt hij in Gavere om de Belgische driekleur tegen de klok. Twee weken later trekt hij ook naar Parijs-Roubaix voor beloften. De juniorenversie sloot hij begon oktober 2021 als tweede af.