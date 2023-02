Alec Mertens en Elewijt halen zwaar uit tegen Bierbeek: “Hopelijk kunnen we nu een reeksje neerzetten”

“Over de gehele match gezien waren we de betere ploeg”, doet Alec Mertens het verhaal. “De meeste kansen waren voor ons en we waren efficiënt in de afwerking, wat het weekend ervoor niet zo was. Verdedigend staat het al weken goed en dat wordt nu beloond met de clean sheet. We hebben vrij weinig weggegeven.”

“Een hele belangrijk zege. In de situatie waarin we momenteel zitten, is elke wedstrijd belangrijk. Hopelijk kunnen we dit volgend weekend verderzetten tegen Linden. Zij zitten wel in een goeie periode, maar thuis kunnen wij altijd iets meer. Hopelijk kunnen we nu een reeksje neerzetten en ons zo op een veiligere plaats zetten.”

“Dat het vertrouwen elke week groeit? Dat denk ik wel. We speelden de afgelopen weken een goeie wedstrijd, maar werden de voorbije twee weken niet echt beloond. Vorig weekend tegen de tweede in stand was dat wel het geval en de manier hoe we speelden, geeft ons echt wel vertrouwen. Dat moeten we meenemen naar volgend weekend.”

Hard werken

“We zijn er zeker nog niet en hebben nog veel werk voor de boeg. Hard werken is de boodschap en dan zie ik het voor ons zeker goed komen. We hebben een te goede ploeg om te zakken. Heel de club staat ook achter ons met dezelfde gedachten. We moeten dat reeksje kunnen neerzetten en dan komt het goed.”

“Zoals ik al zei zal Linden niet gemakkelijk zijn, maar thuis op ons veld kunnen we altijd iets meer. Dat hebben we ook tegen Fenixx Beigem Humbeek laten zien. We moeten de wedstrijd aanvatten zoals we tegen Bierbeek deden. Zien dat het verdedigend goed staat en dan zelf kansen creëren. Als je ons ziet spelen de laatste weken kunnen we tegen elke ploeg een goed resultaat boeken.”

Vertrouwen van de coach

“Vanaf dat de nieuwe coach er is heb ik mijn kans gekregen en ik heb die gegrepen. Sindsdien speel ik beter en beter. Ik scoorde twee keer en gaf een assist op drie matchen, daar ben ik zeker tevreden mee. Hopelijk kan ik dit verderzetten de komende weken.”

“Ik krijg het vertrouwen van de coach en dat doet deugd. Dat zie je ook in mijn spel. Of ik nog persoonlijke doelen heb dit seizoen? Ja nog wat doelpunten maken, belangrijk zijn voor de ploeg voor het behoud en het seizoen uitdoen zonder blessures”, besluit Mertens.