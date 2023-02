Alec Luyckx en Berchem Sport willen recente ontgoochelingen doorspoelen met nieuwe zege tegen Racing Mechelen: “We mogen best wat stouter zijn”

voetbal tweede nationale BBerchem Sport liep vorig weekend tegen laat en onnodig puntenverlies aan tegen Londerzeel, 2-2 werd het. Het gelijkspel was dan wel logisch, maar na een goede start in 2023, bleven Alec Luyckx en zijn maats voor de tweede week op rij met een wrang gevoel achter. De Leeuwen slagen er dit seizoen maar niet in om definitief afstand te nemen van de gevarenzone en dus zou een nieuwe zege tegen Racing Mechelen geen overbodige luxe zijn.

“Kwaliteit is er genoeg”, zegt Luyckx, die tegen Londerzeel zijn 3-1 zag afgekeurd voor twijfelachtig buitenspel, luttele minuten voor de ook al gecontesteerde gelijkmaker. “Na de winterstop hervatten we met een 7-1 zege tegen Pepingen-Halle en hielden we leider Hades op 1-1. Dan kan je niet zeggen dat deze groep het niet in zich heeft, want zo’n resultaten boek je niet zomaar. Alleen mogen we best wat stouter zijn tussen de lijnen en moeten we slimmer omgaan met bepaalde situaties. Als je, zoals tegen Londerzeel, 2-1 voor komt in het slot, moet je de wedstrijd gewoon dood maken. Dat we niet de meest ervaren ploeg hebben, is daar misschien wel de oorzaak van, maar we kunnen het wel leren.”

Eigen boezem

“Daarom vind ik ook dat we vooral de hand eigen boezem moeten steken voor het puntenverlies van de voorbije weken. In de wedstrijd tegen Cappellen kenden we zeker goede momenten, maar waren we tegelijkertijd ook te afwezig in bepaalde delen van de match. Dat betaal je cash. De omstandigheden vorige week waren dan weer heel frustrerend met enkele twijfelachtige, arbitrale tussenkomsten, maar wij hadden de match ook gewoon vroeger moeten beslissen. Nu gaven we twee keer een voorsprong weg en zakten we te veel terug naar het einde toe. Dan moet je ook zelf voor de spiegel gaan staan en dat proberen te voorkomen in de toekomst.”

Beter dan Racing

“Liefst van al tegen Racing Mechelen inderdaad. Iedereen kijkt heel erg uit naar die wedstrijd en het is de ideale gelegenheid om helemaal van onze eigen sterkte uit te gaan. Racing doet dat ook en het is iets wat wij nog veel meer moeten doen. In de heenmatch waren we beter op alle vlakken en wonnen we verdiend. Dat gaan we proberen te herhalen om aan een reeksje te bouwen. Alleen zo geraken we op korte termijn weg onderaan.”

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale B