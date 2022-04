Alec Faulker en Rhodienne-De Hoek hebben nog een doel voor laatste competitiewedstrijd: “We willen met een positieve noot afsluiten”

Rhodienne-De Hoek verloor afgelopen zondag nipt met 2-1 van kampioen Oostkamp. Deze zondag sluit de derdenationaler, die zeker is van degradatie, het seizoen in eigen huis af tegen Wolvertem Merchtem. Er staat niets meer op het spel, maar toch hebben ze bij Rhodienne-De Hoek nog een duidelijk doel voor ogen.

“Vorig weekend speelden we een goede wedstrijd”, blikt verdediger Alec Faulkner terug. “We speelden goed voetbal en maakten het de kampioen van onze reeks niet gemakkelijk. Na de 1-0 gingen de kopjes niet naar beneden, bleven we voetballen en zochten we naar de gelijkmaker.”

“Die kwam er aan het begin van de tweede helft. Spijtig genoeg werd onze goede wedstrijd niet beloond. Het werd nog 2-1 en zo we moesten met nul punten terug naar huis.”

“Wat ik van dit weekend tegen Wolvertem Merchtem verwacht? De heenwedstrijd gingen we na een hele vroege rode kaart de boot in met 5-1. Voor deze rode kaart hadden we de wedstrijd wel in handen met een 0-1-voorsprong en vele kansen voor de 0-2.”

Geen domme dingen doen

“We weten dat Wolvertem Merchtem een goede tegenstander is, maar dat we thuis wel punten kunnen pakken als we geen domme dingen doen. Na een zeer moeilijk seizoen zouden we heel graag het toch met een positieve noot afsluiten en de drie punten pakken.”

Het wordt de laatste wedstrijd bij Rhodienne-De Hoek voor Alec Faulkner. “Of ik al meer weet over volgend seizoen? Ik verlaat na twee seizoenen Rhodienne-De Hoek en zal volgend seizoen speler zijn van SK Nossegem. Een moeilijke keuze was het eigenlijk niet. Ik was redelijk ontevreden dit jaar door de weinige speelminuten die ik kreeg.”

“Het was zeker een moeilijk jaar, zowel op persoonlijk als op algemeen vlak. Weinig speelminuten krijgen, is iets wat geen enkele voetballer wil ervaren en vooral als je het onterecht vindt. Op algemeen vlak was het ook een moeilijk jaar. We hadden dit jaar veel moeilijkheden om wedstrijden te winnen en dan sta je niet voor niets laatste in de rangschikking.”

“We willen ons nog een laatste keer opladen. Er zijn redelijk veel spelers die de club verlaten, dus ik denk dat we allemaal wel graag willen afsluiten met een driepunter”, besluit Faulkner.