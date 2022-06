Alana Castrique met nationale ploeg in Dwars door de Westhoek: “Het grote doel is eind juli de Tour de France”

Chiara Consonni (22) toonde zich zondag tijdens een massaspurt de snelste in Dwars door de Westhoek, met start en aankomst in Boezinge. De Italiaanse behaalde er op de kasseien haar tweede zege. Eerder won ze in de spurt Dwars door Vlaanderen in Waregem. Alana Castrique uit Ploegsteert werd twintigste. Ze behoorde tot de selectie van de nationale ploeg.

“Ik ben teleurgesteld in de uitslag, maar ben tevreden over mijn conditie”, zegt ze. “In de regen was het heel de wedstrijd redelijk gevaarlijk. Ik was altijd goed geplaatst. Het was goed om kilometers te doen, want ik zit in de examens tot het einde van deze week. Volgende week dinsdag start ik dan in de eendagskoers Mont Ventoux Dénivelé Challenges. Maandagavond vertrekken we.”

In Doornik studeert ze kinesitherapie. Traditioneel ging het tijdens Dwars door de Westhoek richting Heuvelland. Met driemaal de Rodeberg. “Na iedere beklimming trok men niet door en kwam het telkens weer samen”, zegt de zus van ex-prof Jonas Castrique. “Ik heb het liever lastiger.”

Na Lotto Soudal Ladies draagt ze nu het shirt van Cofidis. “Het gaat er heel professioneel aan toe”, klinkt het. “We hebben een goede ploeg en omkadering. Het is duidelijk dat ik een stap vooruit heb gezet. Ik ben tevreden over mijn seizoen. Jammer van mijn val in het openingsweekend tijdens de Omloop. In Parijs-Roubaix werd ik twintigste. Tijdens de Tour de Bretagne eindigde ik zesde en ook eens zevende.”

Het grote doel is eind juli de Ronde van Frankrijk. “De kans is redelijk groot dat ik behoor tot de selectie”, zegt Alana Castrique. “Ook het EK rijden met de nationale ploeg is een ambitie. Het was mijn eerste selectie voor de nationale ploeg. Normaliter kreeg ik van bondscoach Ludwig Willems een plaats in de selectie voor de Lotto Belgium Tour eind juni.”

Het podium van de Sasspurters Boezinge kleurde weer internationaal. De jonge Nederlandse Sofie van Roojen werd tweede voor de Italiaanse Gaia Masetti. De Nederlandse Nicolas Steigenga werd vierde voor de Australische Josie Talbot. Er stonden 147 rensters aan de start.

