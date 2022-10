Alan Mayanga bezorgt Pepingen-Halle tegen Tongeren eerste thuisoverwinning: “Hattrick moet iedereen vertrouwen geven”

De eerste helft was slaapverwekkend. De indruk werd gewekt dat Pepingen-Halle niet kon en Tongeren niet wou. El Ouamari vond Vandecaetsbeek op zijn weg en Mayanga trof de dwarsligger. Na de rust was er wel vuurwerk. Mayanga kon randje buitenspel doorgaan en fraai afwerken. Elf minuten later deed hij dat huzarenstukje nog eens over. Alle goede zaken bestaan uit drie. Nog eens vier minuten later zette Mayanga zich nogmaals door. Deze keer rondde hij af met een fraaie lob. En Tongeren? De Limburgers keken lijdzaam toe. Verder dan een vrije trap van Dupain op de dwarsligger kwamen de bezoekers niet.

Vertrouwen

Na vier opeenvolgende nederlagen kon Pepingen-Halle opnieuw aanknopen met de overwinning. Het deed sportief manager Christophe Walravens zichtbaar deugd. “Onze eerste helft was niet overweldigend, maar na de rust kantelde alles plotseling. Mayanga trof drie keer raak, maar hij had nog twee doelpunten kunnen aantekenen. Voor zijn zelfvertrouwen is dat geweldig. De hattrick moet iedereen trouwens vertrouwen geven. Deze overwinning is meer dan verdiend en doet de ploeg deugd. Zes op vijftien is geen slecht resultaat. We staan opnieuw tussen de mensen. Laat ons nu bevestigen op Beerschot.”

Grote uitblinker

Met een zuivere hattrick kroonde Alan Mayanga zich tot de absolute man van de match. “Ik vond niet dat we het echt lastig hadden in de eerste helft, want ons spel was in die fase zeker niet slecht. Alleen kregen we in die eerste vijfenveertig minuten minder kansen. Na de rust vlotte het inderdaad wel veel beter.”

“Welk doelpunt het mooiste was? Ze gelijken wat op elkaar, maar mijn eerste goal stak er toch wat bovenuit. Die bal belandde mooi in de winkelhaak. Ik denk dat er op deze driepunter weinig aan te merken valt.”

Pepingen-Halle: Vandervorst, Morias, Emmaneel, Doudaev, Pé (84’ Vandebrande), Mayanga (87’ Emhandi), Ertveldt, Abbou (90’ Van Belle), El Ouamari, Vandenberghe, Aalhoul.

Tongeren: Vandecaetsbeeck, Dupain, Quintiens, Vanderhoven (56’ Ekangamene), Geurts, Cilt (70’ Larondelle), Kuchinska (81’ Callemin), Mehanovic, Stassen, Geenen (70’ Buekers), Spaillier.

Doelpunten: 50’, 74’ en 77’ Mayanga (1-0, 2-0 en 3-0).

Geel: Stassen.

Lees ook: meer voetbal in 2NB