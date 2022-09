Alan Haydock trekt met Ninove strijdvaardig naar kopploeg Winkel Sport: “Ons plan is klaar”

voetbal Eerste nationaleMet een zes op twaalf heeft promovendus VK Ninove zijn start in eerste nationale niet gemist. Toch zat er nog meer in voor de jongens van coach Alan Haydock. Komend weekend wacht de lastige verplaatsing naar kopploeg Winkel Sport dat met een tien op twaalf dit seizoen nog niet verloor . De Ninovieters zullen het in die match zonder Brian Marmitte moeten stellen. Hij liep op training een zwaar kruisbandletsel op en kan een kruis maken over zijn seizoen.

Voor aanvang van de competitie vielen er wel wat twijfels op te tekenen in het Ninoofse kamp. Was de promovendus wel genoeg gewapend voor eerste nationale? Op die vraag heeft coach Haydock ondertussen een antwoord gekregen. “Na onze overwinning op Rupel Boom was ik meteen gerustgesteld. We hebben die eerste test met glans doorstaan. De verliesbeurten tegen Franc Borains en OHL nadien kwamen er omdat we te naïef voetbalden. Het werd ook in die matchen duidelijk dat op dit niveau efficiëntie een belangrijk punt is”, aldus Haydock.

Tegen de beloften van Charleroi vorige week pakten zijn troepen uit met een nagenoeg perfecte match. “Volwassen voetbal en heel doordacht. Alles zat goed en die tweede zege was dan ook terecht. Maar we weten dat we in deze reeks op geen cadeaus moeten rekenen. We weten dat we elke week top zullen moeten zijn en voor de punten zullen moeten vechten. Die zes punten die we nu hebben, hadden er meer moeten zijn. We analyseren elke match tot in de puntjes. Details zijn nu eenmaal beslissend en daar werken we aan”, gaat Haydock voort.

Plan

Op Winkel hoeft Ninove alvast niet te rekenen op Stef De Backer, die de trainingen wel hervat heeft na rugproblemen. Erger is het gesteld met nieuwkomer Brian Marmitte. Hij liep op training een zwaar letsel op aan de kruisbanden en zal dit seizoen wellicht niet meer het Ninoofse shirt moeten aantrekken. Tweede doelman Naim Van Attenhoven is dan weer opgeroepen voor de nationale ploeg van Niger en daardoor tot begin oktober afwezig. “Winkel wordt niet makkelijk. Een goed georganiseerd team met veel gestalte en gevaarlijk in de omschakeling. Maar we zakken naar hen af met een duidelijk plan en met het doel om er de drie punten te pakken”, besluit de Ninoofse coach.

