Alan Haydock pakt met Ninove belangrijke driepunter bij Antwerp B: “Eindelijk beloond voor harde werk”

Hij zag zijn ploeg tot twee keer toe op voorsprong komen. Eerst via Geenens en wat later via Straetman, maar de Antwerpse jonkies vochten telkens terug. Nadat Straetman zijn tweede van de namiddag binnenprikte, was de Antwerpse veer gebroken. “Vanaf minuut één hebben we deze wedstrijd in handen genomen. Ik zag een ploeg die met veel lef en goesting speelde. Dit is het mooiste bewijs dat de vijf achtervolgende verliesmatchen niet in ons hoofd zijn blijven hangen. Dankzij het punt van vorige week zaten we opnieuw in de flow en die hebben we doorgetrokken. Ik heb de bevestiging gekregen van hetgeen ik al weken op training zie, maar zich niet altijd vertaalde in resultaten. We verdienden die vijf verliesmatchen op rij niet. We konden ze enkel uitwissen door in onszelf te blijven geloven. Dat hebben mijn jongens op een heel zwaar veld perfect gedaan”, aldus Haydock.