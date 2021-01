Alan Haydock (KVK Ninove): “Sportief gezien willen we herstarten, maar andere factoren spelen ook mee”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE AVoor wie het zich nog herinnert, KVK Ninove prijkt nog steeds aan de leiding van het klassement in tweede nationale A. De promovendus schoot als een wervelwind uit de startblokken en won vier keer op rij alvorens de competitie werd stilgelegd. Een mogelijke herstart zien ze op De Kloppers wel zitten. “Maar dat is enkel zinvol als de kantine weer open mag en we voor publiek mogen spelen. Zoniet is een herstart voor een amateurclub onbegonnen werk”, weet coach Alan Haydock.

Het is al even windstil aan De Kloppers, maar dat betekent niet dat de ambitieuze tweedenationaler niet volop aan het werk is met het oog op volgend seizoen. Dat corona voor Ninove ook voor creativiteit en financiële uitdagingen zal zorgen, staat vast. “Uiteraard heeft deze pandemie een financiële impact. We beschikken momenteel over een heel brede kern en die zal zeker afgeslankt worden volgend seizoen”, blikt Haydock vooruit. “We zullen alles eraan doen om de ruggengraat van de ploeg zo veel mogelijk te behouden. Voor de vertrekkers gaan we heel gericht op zoek naar vervangers.”

Vertrek Schamp en Bellon

Omdat de meeste spelers eind dit seizoen einde contract zijn, moet er met velen nog gepraat worden. Vast staat wel dat Schamp en Bellon vertrekken. Matthias Schamp verkast naar tweedeprovincialer DT Borsbeke. De flankaanvaller zet bewust een stapje terug, omdat zijn job als vertegenwoordiger te veel tijd opslorpt. Borsbeke bereikte overigens ook een akkoord met de Ninoofse rechtsachter Yves Bellon, tien jaar lang aanvoerder aan De Kloppers. Daarnaast zullen Lheureux en Gillis Ninove eveneens verlaten. “Vooral het vertrek van Schamp is echt wel een aderlating. Het zal een uitdaging worden om een waardige vervanger voor Matthias te vinden”, meent Haydock.

Voor een mogelijke herstart is het bij Ninove hinken op twee gedachten. “Louter sportief zeg ik meteen ja, maar er zijn nog heel wat andere factoren die een rol spelen. Ik ben flexibel en heb intussen al tien keer een nieuwe planning gemaakt. En de jongens onderhouden zich wel individueel of via wat padel, maar ze missen het veld, de groepstrainingen, het samen werken richting een sportief doel.”

“Fysiek zullen we zeker een maand nodig hebben om ons klaar te stomen. Na maanden zonder voetbaltrainingen heeft het lichaam van de spelers zich ook aangepast. Dat moeten we opnieuw opbouwen. De vraag is of we zullen herstarten. Als voetbaldier zeg ik ja, maar de gezondheid primeert en het moet ook voor de club te doen zijn. Zonder de inkomsten uit de kantine en de entreegelden bij matchen lukt het niet.”

Geen licentie

Als er toch herbegonnen wordt, blijft het voornaamste doel voor Ninove het behoud. “Maar voor de promotie gaan, lijkt me geen optie. Gezien de verplichtingen voor een licentie in eerste nationale komt die stap te vroeg voor ons. Dat wil echter niet zeggen dat we niet zo hoog mogelijk willen mikken bij een herstart”, geeft Haydock tot besluit aan.