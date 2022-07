Alan Haydock hervat met promovendus KVK Ninove trainingsarbeid: “Kern in breedte zeker versterkt”

Eerste nationaleNa een korte trainingshervatting in juni is het voor promovendus KVK Ninove vanaf donderdag werken geblazen. De kersverse eerstenationaler begint immers al op woensdag 17 augustus aan de competitie met een verplaatsing naar Rupel Boom. Met Persoons en Mariën zagen de groenhemden amper twee kernspelers vertrekken. Zeven nieuwe namen streken neer op De Kloppers en daar kan zelfs nog een achtste klepper bijkomen. Die onderhandelingen zijn nog volop aan de gang.

Ondanks een krappe kern wist coach Alan Haydock in het eerste volledige seizoen van KVK Ninove in tweede nationale al meteen de promotie af te dwingen. Met die krappe kern naar eerste nationale trekken, zou zelfmoord betekenen voor de groenhemden en dus werden er inmiddels al zeven gerichte versterkingen binnengehaald. De broers Luca en Fabio Polizzi tekenden tot 2024 op De Kloppers en komen over van reeksgenoot Rupel Boom. Het verdedigend compartiment wordt versterkt met onder meer Alain-Jerry Lufira, Boris Djoum (beiden La Louvière) en Jaro Brabants D’Hooghe (18) die overkomt van de beloften van KVC Westerlo. Brian Marmitte (Zwevezele) moet een meerwaarde betekenen op het middenveld, terwijl met Bob Straetman (Merelbeke) naast Oli Romero twee doelpuntenmachines in de aanval worden geposteerd.

“Het was een must om onze kern in de breedte te versterken. Vorig seizoen kon ik rekenen op zo’n 13 basisspelers, maar nu hebben we de kern een kwaliteitsinjectie gegeven en zal het knokken worden voor de basisplaatsen. Op dit niveau is zo’n brede kern een must. Alle nieuwkomers zijn voor mij potentiële titularissen. We hebben ons versterkt op die plaatsen waar ik het nodig achtte. Mogelijk komt er nog een bijkomende versterking uit eerste nationale, al zal onze voorbereiding dit ook voor een deel uitwijzen. Ik ben alvast blij met de inspanningen die de club heeft geleverd”, weet coach Alan Haydock.

Lang seizoen

Nu al staat vast dat op het Ninoofse menu een lang en zwaar seizoen zal staan, want door de integratie van de beloftenploegen uit eerste klasse staan maar liefst 38 competitiewedstrijden op het programma en duurt de competitie tot eind mei 2023. “Een uitdaging, maar wel een fantastische uitdaging. Ik ben geen uitgesproken voorstander van de integratie van die beloftenploegen. Ik zie de meerwaarde voor een ploeg als Ninove niet echt. Ons doel is om een zorgeloos seizoen af te werken en daarom wordt het zaak om er meteen te staan vanaf de eerste match. Gezien het lange seizoen wordt het ook een uitdaging om de groep fit en gemotiveerd te houden. De sfeer en de goede band van de spelers onderling speelt hierin een belangrijk rol. We zullen op dit niveau niet elke match winnen. Voor vele spelers wordt dit een stap in het onbekende, maar we zullen er wel staan tegen 17 augustus”, garandeert Haydock.