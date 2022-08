Alan Haydock bekert makkelijk verder met KVK Ninove: “Maar focus ligt toch op competitiestart van woensdag”

Couvin-Mariembourg was een eerste test, maar het echte werk begint pas woensdagvond op het veld van Rupel Boom. “Onze tegenstander is één keer in onze zestienmeter geweest en dat was op het moment dat het openingsdoelpunt viel na een stilstaande fase. Voor de rest hebben we de hele match gedomineerd, hebben we gedaan wat we moesten doen en heb ik de juiste reactie gezien na die onverwachte achterstand. Ik had de derde goal (vijf minuten voor affluiten, red.) liever wat vroeger zien vallen, dan had ik ook wat vroeger wissels kunnen doorvoeren, maar het is wat het is. Woensdag is het belangrijker voor ons”, aldus Haydock.