Alain Wittocx en KV Bonheiden spelen laatste titelkansen uit in topper tegen leider Mariekerke-Branst: “Geen doel, maar wil is er wel”

Met nog vier wedstrijden te gaan telt KV Bonheiden zes punten minder dan leider Mariekerke-Branst. De opdracht is dus duidelijk voor de troepen van trainer Alain Wittocx in aanloop naar het onderlinge duel van nu zondag. Wil Bonheiden, nog ongeslagen in 2022, zijn titelkansen gaaf houden de komende weken, dan is winst een must.

“Maar de titel is geen doel op zich”, zegt Wittocx. “We zijn al heel blij met het seizoen dat we nu kennen. Voor aanvang werden heel andere ploegen verwacht waar wij nu staan. Na onze dip voor de winterstop met vier nederlagen op rij verwachte iedereen een zekere normalisatie in die zin dat we zouden terugzakken. Maar in plaats daarvan pikten we in januari de draad weer op. Het spelniveau was minder spectaculair en hoogstaand dan in de eerste periode, maar de resultaten waren er wel.”

Antwoorden

“Als de titel nu al over de tongen gaat, dan is het eerder al zwanzend dan gemeend. Mochten we Mariekerke-Branst zondag kloppen, zullen we er vol voor gaan. Maar lukt dat niet, zal niemand extreem ontgoocheld zijn. Ons voornaamste doel is vooral om te antwoorden na de heenmatch. Het was de eerste nederlaag van die vier op een rij en het was nooit een echte wedstrijd. Mariekerke-Branst was toen heel efficiënt (0-4 red.) en klaarde de klus nog voor de rust. Je kan altijd verliezen, maar de ontgoocheling bij ons zat hem vooral in het feit dat we niet op onze waarde geklopt werden. Je voelt aan de groep dat ze nu wil bewijzen waartoe ze in staat is.”

Plan

“Welke wedstrijd ik verwacht? Beide ploegen willen allebei winnen en het siert Mariekerke-Branst dat ze de druk de baas blijven. Ze waren de uitgesproken favoriet voor het seizoen en tot dusver maakten ze die ambities waar. Wij hebben een plan om hen aan te pakken en vooral veel goesting om ons te bewijzen. We gaan voetballen vanuit onze eigen kwaliteiten, maar uiteraard ook met respect voor die van de tegenstander. In de heenmatch deed die ons heel veel pijn in de omschakeling en rond de zestien hebben ze met Laerenbergh, Sallaets en Sababti heel veel kwaliteit lopen. Aan ons om die te neutraliseren.”