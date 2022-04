Alain Verhoie (T1 Sparta Wortegem): “We gaan goed moeten zijn om in slotmatch Zingem te kloppen”

In derde C is het nog altijd wachten op de kampioen. Het duel tussen Sparta Bevere en Sparta Wortegem eindigde onbeslist (1-1). Als Wortegem zondag thuis van SK Zingem wint zou de titel binnen moeten zijn. Tenzij Bevere op hetzelfde moment heel zwaar uithaalt bij SV Sottegem B.

Wortegem en Bevere staan op negentig minuten van het einde naast elkaar op kop. Met 58 punten en 17 gewonnen wedstrijden. Enkel het doelsaldo van Wortegem (+37) is beter dan dat van Bevere (+31). “Wij gaan goed moeten zijn om Zingem te kloppen, maar we hopen uiteraard ook dat Sottegem B haar sportieve plicht vervult”, blikt trainer Alain Verhoie vooruit naar de slotdag. “Als wij zondag winnen zou de titel binnen moeten zijn, maar laat ons toch maar afwachten. Zondag was het voor ons leuk want ondanks we uit speelden hadden we de indruk dat we een thuismatch afwerkten. Ik hoop dat die talrijke fans tegen Zingem weer op post zijn.”

Sterke Tim Hélin

In het rechtstreeks duel om de leidersplaats deelden Bevere en Wortegem de punten. De bezoekers klommen op voorsprong, vanop de stip stelde geel-blauw gelijk. “Waren wij in het eerste deel van de tweede helft wat efficiënter, hadden we deze topper naar ons toe getrokken”, beweert Verhoie. “Ik had de indruk dat wij iets beter met de nervositeit omgingen dan de thuisploeg. Voor we op voorsprong klommen dwongen we drie, vier goeie mogelijkheden af. Twee of drie maal greep thuisdoelman Tim Hélin heel sterk in. Bevere kwam via strafschop langszij. Daarna waren er amper doelrijpe kansen.”

Domme derde geel

Zodat de beslissing over het kampioenschap nog moet vallen. In de beslissende match tegen Zingem zal trainer Verhoie geen beroep kunnen doen op Lars Vergote. De linksachter van Wortegem kreeg in Bevere zijn derde gele kaart en moet geschorst toekijken. “Een domme gele kaart”, zucht de Wortegemse trainer. “Lars beging een strafschopovertreding. Geen brutale fout, geen doelgevaar, dus ging hij niet in het boekje van de scheids. Bij die overtreding bezeerde hij zijn schouder. Hij kreeg verzorging, de penalty werd omgezet, wij trapten af en Lars kwam weer op het veld. Hij had de scheidsrechter geen toestemming gevraagd en kreeg geel. Naar de letter van het reglement terecht, maar heel vervelend voor Lars die de beslissende match zal missen. Bovendien zal er nog wat oplapwerk nodig zijn om Levi Wallez en Jeffrey Lakiere tegen zondag fit te krijgen.”