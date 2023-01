Alain T’Syen neemt roer over van Peter Verhulst als voorzitter van Verbroedering Zwijndrecht: “Ontzettend fier op ons parcours”

Verhulst stond in 2003 mee aan de wieg van Verbroedering Zwijndrecht. “Ik ben ontzettend fier op het parcours dat we sindsdien hebben afgelegd”, klinkt het. “We zijn destijds bijvoorbeeld met zo goed als niks begonnen in vierde provinciale, maar toch zijn we erin geslaagd om amper vijf jaar later al een eerste keer te promoveren. En dat bleek niet de laatste keer. Zo zijn we uiteindelijk zelfs even in eerste provinciale beland, maar daar zijn we op onze sportieve en financiële limieten gebotst.”

Combinatie met werk alsmaar moeilijker

Verhulst blijft wel betrokken bij de club als erevoorzitter. “Dat niet alleen. Ik blijf ook in de beheerraad zetelen. Ik heb de club tenslotte mee opgericht, waardoor ik Verbroedering nooit helemaal zal kunnen en willen loslaten. Zo blijf ik bijvoorbeeld ook sponsor. Anderzijds is mijn eigen zaak wel één van de redenen waarom ik de fakkel doorgeef. Ik kon het voorzitterschap alsmaar maar moeilijker combineren met mijn professionele activiteiten.”

Verhulst is duidelijk niet over één nacht ijs gegaan. “Ik zat al een tijdje in mijn achterhoofd met het idee om te stoppen. Ik heb in het verleden tenslotte ook wat gezondheidsproblemen gekend en dat heeft allemaal meegespeeld in mijn keuze. Enerzijds neem ik die beslissing met pijn in het hart, maar anderzijds ben ik ook ergens opgelucht. Zeker omdat ik de club in goede handen kan achterlaten, want ik heb het volste vertrouwen in mijn opvolger.”

Clubmomument

Door het afscheid van Verhulst werd Alain T’Syen op 1 januari gepromoveerd van ondervoorzitter tot nieuwe voorzitter. “Bij afwezigheid van Peter verving ik hem al wel eens, maar dit is natuurlijk nog iets anders”, vertelt T’Syen. “Met een 250-tal actieve leden is Verbroedering Zwijndrecht bijvoorbeeld geen kleine vereniging, maar die uitdaging schrikt me niet af. Mijn hart ligt per slot van rekening bij de club. Daarom zie ik de toekomst ook met vertrouwen tegemoet en zal ik me dag en nacht inzetten voor Verbroedering. Bovendien blijft de rest van het bestuur hetzelfde en kan ik altijd rekenen op de raad van Peter, die echt wel een monument is en blijft binnen de club.”

