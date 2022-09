Alain Hermans (Torpedo Hasselt) blikt vooruit op de competitiestart in 1ste provinciale: “Achel is de te kloppen ploeg”

“Met meer dan 400 jeugdspelers beschikt Torpedo over een prima jeugdopleiding”, zegt Alain Hermans. “Wij geven die jongeren dan ook alle kansen. Ook nu in de voorbereiding zie je jongeren als Quarem, Hermans, Geussens, Vanhove... alsmaar groeien en progressie maken. De volgende jaren worden ze nog beter. En wanneer ze klaar zijn om een stapje hoger te zetten, gunnen we hen alle vrijheid. Dat is de visie van de club. Uiteraard steven we er naar om iedere jaar top vijf te spelen. Zo bleef de verdediging intact en staat er ook een sterk as paraat.”

Loodzware competitiestart

Torpedo’s competitiestart is niet eenvoudig. Zondagmiddag staat er meteen het burenduel tegen Herk gepland. “We zijn klaar voor de competitiestart. De voorbereiding verliep veelbelovend. In de beker van België schakelden we Schoonbeek-Beverst uit en verloren nadien nipt tegen tweedeklasser Cappellen. In de andere oefenpartijen trokken we aan het langste eind. Ons startprogramma is loodzwaar. De wedstrijd tegen de buren uit Herk is een mooie openingsaffiche. Enkel jammer dat we naar het B-terrein moeten uitwijken. Maar dat was ingecalculeerd. Ons nieuw kunstgrasplein is nog niet volledig af en door de droogte en het veelvuldige trainen ligt het B-veld er niet top bij. Voor een voetballende ploeg als wij is dit en nadeel. Na Herk treffen we nog Bregel, Bree, Koersel en Zepperen-Brustem. Allemaal toppers. Ons doel? We mikken op een top vijf plaats en als het kan willen we uiteraard weer meedoen voor de titel. Na die eerste vijfwedstrijden weten we meer”, klinkt Hermans voorzichtig.