Alain Hermans en Torpedo Hasselt ontvangen in de interprovinciale eindronde meteen groot favoriet Berg en Dal: “We gaan er voluit voor”

Torpedo Hasselt in de winning flow

“Met zeven overwinningen op rij sloten we het seizoen op een schitterende wijze af”, blikt Alain Hermans nog even terug. “De topper tegen het intussen naar derde nationale gepromoveerde Schoonbeek-Beverst wonnen met 4-2. We hebben dus het juiste ritme te pakken. En dat met een heel jonge ploeg met haast allemaal jonge twintigers. Hoe graag dat we naar derde nationale promoveren? Heel graag. Voor deze jonge groep is er geen betere leerschool. Daar kunnen ze de knepen van het vak leren.”

Met Berg en Dal treffen jullie wel meteen de torenhoge favoriet. “Met 21 op 21 zitten we in de winning flow. En dat zullen we tegen Berg en Dal nodig hebben. Deze club haalt ieder jaar een resem klasbakken binnen. In de klassering eindigde Berg en Dal net als wij op de derde plaats, net achter kampioen Balen-Wezel en Geel. Ik heb geen zicht op het niveau van het Antwerps voetbal, maar we gaan toch voluit onze eigen kans. De groep is er klaar voor en wil zo ver mogelijk doorstoten”, klinkt Alain Hermans strijdvaardig.

Park Houthalen wil dolgraag naar eerste provinciale

“In het kampioenschap moesten we enkel kampioen Hechtel laten voorgaan”, zegt trainer Koen Vanhelden. “Hechtel werd in onze reeks trouwens de verdiende kampioen. Anderzijds kan ik de ambitie van de club niet onder stoelen of banken steken. Park wil de kans grijpen om de promotie naar eerste provinciale af te dwingen. We hebben voldoende kwaliteit in huis om die stap te zetten. Maar dat is geen gemakkelijke opdracht. Louwel pakte in hun laatste zes wedstrijden slechts 3 op 18. Dat wil evenwel niets zeggen. Zo’n eindronde is iets speciaals. De vorm van de dag is vaak bepalend. Dat we eerste buitenshuis spelen, is een voordeel. Moest het in dat eerste duel fout lopen, kunnen we het voor eigen publiek rechtzetten”, weet Parktrainer Koen Vanhelden.