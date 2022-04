Alain Hermans en Torpedo Hasselt duelleren met Schoonbeek-Beverst voor een plaats in derde nationale: “Yves Beckers heeft schrik en terecht”

In eerste provinciale woedt de strijd voor de titel en de promotie in alle hevigheid verder. Zo moet leider Achel zaterdag op bezoek bij Alken en staat Schoonbeek-Beverst zondagmiddag voor een moeilijke verplaatsing naar promotieconcurrent Torpedo Hasselt. De Hasseltse club telt welleswaar zes punten achterstand op Schoonbeek, maar zit met 12 op 12 in een positieve flow en kan bij winst naderbij sluipen tot op drie punten. “Schoonbeek-Beverst is op papier misschien wel de betere en rijpere ploeg, maar onze jonge gasten blijven gemotiveerd en willen absoluut winnen”, klinkt Torpedotrainer Alain Hermans strijdvaardig.

De twee meest logische promotiekandidaten Torpedo en Schoonbeek-Beverst staan zondagmiddag regelrecht tegenover elkaar in Hasselt met de promotie naar derde nationale als inzet. Schoonbeektrainer Yves Beckers was er vorig weekend na de draw tegen leider Achel niet gerust in. De Bilzerse club telt zondag vijf afwezigen en ziet een sterk Torpedo alsmaar dichterbij sluipen.

Torpedo Hasselt, de ploeg in conditie

“Ik vind het terecht dat Yves Beckers schrik voor ons heeft”, reageert Alain Hermans met pretoogjes. “Onze jonge gasten verkeren in de conditie van hun leven en zitten met vier overwinning op rij in de winning mood. En we wonnen niet tegen Janneke of Mieke. Maar pakten driepunters tegen Bree-Beek, Zepperen-Brustem en Zonhoven United. Ook niet vergeten dat we de wedstrijd daarvoor pas in de allerlaatste minuut de duimen moeten leggen tegen Achel, toch wel de allersterkste ploeg van de reeks. Bij winst klimmen we tot op drie punten en volgend weekend wacht Schoonbeek opnieuw een moeilijke verplaatsing naar Eksel. Wij gaan tot het uiterste en willen zondag de scalp van Schoonbeek”, weet een kordate Alain Hermans.

Eigen jongeren krijgen alle kansen

Sinds Torpedo Hasselt vier seizoenen geleden de promotie naar eerste provinciale afdwong, verraste de Hasseltse wijkploeg vriend en tegenstander door constant in de top vijf mee te draaien. Vorig jaar nam Torpedo gas terug en koos er resoluut voor om eigen jongeren alle kansen te geven. “Omwille van het coronavirus moesten we de tering naar de nering zetten”, zegt Alain Hermans. “We wilden een gezonde club blijven en lieten daarom sterkhouders als Op de Locht, Vandecaetsbeek en Nulens vertrekken en lieten eigen jongeren instromen. En die vonden snel hun draai in de ploeg. We mikten bij de seizoenstart op een plaatsje in de eerste helft van de klassering. En dat lukt tot ieders tevredenheid. We blijven ook volgend jaar verder de kaart van de jeugd trekkend.”

Schoonbeek-Beverst rijper, Torpedo zal promotie niet laten liggen

Moest Torpedo alsnog het onmogelijke waarmaken en naar derde nationale promoveren, zouden jullie als club deze stap kunnen zetten? “Laat ons eerlijk zijn. Schoonbeek-Beverst zal ongetwijfeld het best gewapend zijn om die stap naar derde te zetten. Maar moest het voor ons toch lukken, zullen we die promotie zeker niet links laten liggen. De eisen inzake accommodatie en jeugdwerking, dat krijgen we wel geregeld. Ook op sportief zouden we niet afgaan. Maar we gaan opnieuw geen gekke dingen doen. Voor het twee jaar na elkaar zullen we geen transfers doen. Onze jeugd krijgt voorrang. Voor onze jeugd zouden het prachtige leermomenten zijn. We gaan zondag heel goed ons best doen om ons te meten met Schoonbeek. En ik weet zeker dat beide clubs op sportief vlak dicht bij mekaar liggen. Meer zelfs. Torpedo steekt in bloedvorm en gaat zondag voluit voor de zege”, klinkt Torpedotrainer Alain Hermans trots.