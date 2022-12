Al vijf nieuwkomers bij leider SV Wevelgem City A, technische staf blijft op post, drie spelers vertrekken, twee stoppen

Veldrijden profs Quinten Hermans rijdt nog twee crossen voor Tormans en wisselt dan van ploeg: “Eindelijk, maar eerst nog vlammen voor mijn huidige ploeg”

Quinten Hermans (Tormans CX) wisselt op 1 januari van crossplunje. De Looienaar stapt na drie seizoenen bij Wanty-Gobert-Tormans over naar Alpecin-Deceuninck. Maar niet voor hij in de twee resterende crossen, Diegem en Loenhout, zijn huidige werkgever nog probeert te plezieren. In Zolder deed hij als zevende slechts even mee voor de prijzen. “Ik maakte te veel fouten waardoor de kloof te groot werd”, zegt Hermans.

28 december