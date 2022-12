Al elf blijvers bij Eendracht Wervik dat strijdt om het behoud: “Te veel spelers op hetzelfde moment niet fit”

voetbal derde amateurVoor promovendus Eendracht Wervik wordt het nog een lang en moeilijk seizoen. Geel-rood kon thuis nog geen enkele keer winnen en staat vierdelaatste met nog maar veertien punten. “Ik geloof er sowieso in dat we ons gaan redden”, zegt aanvoerder en centrale verdediger Jens Pante die net als tien ploegmaats bijtekende.

Andere blijven zijn al zeker Gianni Lingier, Tim Vandenbogaerde, Glenn De Gryse, Laurent Vandamme, Simon Verlinde, Arne Scheldeman, Dylan Olievier, Ewoud Defevere, Maarten Houthoofd en Gilles Vromant.

Met volgende spelers werd reeds gesproken en zijn er volgende week nieuwe en finale gesprekken: Kenzie Vandeputte, Louis Vandepitte, Guillaume Devacht, Jeroen Vlieghe, Matisse Ingels en Tom Hillewaere. Sofyan Derrag en Ruben Dumont vertrekken.

De spelersgroep kreeg tien dagen vrij en sloot het jaar af met een indoortraining in Roeselare. Nadien was er op de kerstmarkt een bezoek in Chalet Les Frères. De spelersgroep hervat de trainingen komende dinsdag.

“Een rustperiode is niet slecht”, geeft Jens Pante aan. “Op die manier kunnen we de spelers fit krijgen die dat nog niet honderd procent waren. We hervatten halfweg januari op Hoger Op Kalken en is dat ook geen cadeau.”

“In januari en februari hebben we een moeilijk programma. Al zijn het in onze situatie allemaal moeilijke wedstrijden.” Het team van trainer Jakob Crombez is al sedert het einde van de voorbereiding geplaagd door blessures en schorsingen. “Er waren te veel spelers op hetzelfde moment niet fit en waren er die terugkeerden uit blessure en direct moesten spelen”, zegt Pante.

Vrijdag op SV Diksmuide

Ondertussen gaven al elf spelers hun woord om te blijven. “Ik blijf omdat het hier in orde is”, zegt Jens die met zijn vriendin in het verre Clinge woont. “Het is een uur rijden. Akkoord, het is ver maar ik doe het nog altijd graag.”

De Tabaksploeg recupereert de ervaren centrale verdediger Arne Scheldeman die enkele weken geleden geblesseerd uitviel. Na de winterstop wordt ook Jeroen Vlieghe ook verwacht. Na een operatie aan de heup speelde hij nog niks.

Vrijdag 6 januari om 20 uur is er een oefenwedstrijd bij eersteprovincialer SV Diksmuide.

